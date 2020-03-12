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5 поширених помилок при заняттях на біговій доріжці
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Біг – одна з найбільш природних форм руху. Однак, біг на доріжці – це вже геть інша історія. Ділимось з вами найпоширенішими помилками, яких допускає більшість людей, під час заняття на біговій доріжці.
Наші тіла не пристосовані до руху на біговій доріжці. Це й може стати причиною серйозних проблем. Особливо, коли мовиться про помилки, яких ми допускаємось.
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Занадто близько до консолі
Страх впасти спонукає багатьох переміщатися ближче до консолі управління доріжкою. Однак її наявність не дозволяє рухатися так само вільно, як на середині полотна. У результаті кроки стають жорсткішими і не такими комфортними.
Положення рук
Помилка, описана вище, провокує швидшу втому. Стомлюваність змушує притуляти руки ближче до тіла, що уповільнює вас і знижує ефективність тренування.
Сутулість
Втома змушує опускати плечі та сутулитися. Відповідно, ви не залучаєте м'язи торса як при звичайному бігу. У результаті, тренування не ефективне на всі 100%!
Занадто великі кроки
Перебуваючи на біговій доріжці, ви можете крокувати значно далі, ніж у природному середовищі. Постарайтеся робити короткі кроки, особливо при русі "вгору". Пам'ятайте про те, що так можна і носом зарити у будь-який момент.
Погляд вниз
Більшість під час тренування перевіряє, скільки ще хвилин доведеться бігти. Однак погляд вниз опускає підборіддя через що груди виходять вперед і порушується правильне положення спини.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не соромтесь радитися з тренером, аби ваше заняття спортом приносило максимум задоволення та результату!
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