Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля

  • 3
Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля - фото 1

Після низки новорічних свят та ситних застіль пора відновлювати свій організм. І дієтологиня Єва Шишова поділилася секретами, які допоможуть зробити це правильно. Ось прості лайфхаки, як пережити свята з користю для здоров'я і фігури.

1

Почніть їсти більше сирих овочів. Вони заповнюють шлунок, добре впливають на шлунково-кишковий тракт та очищають кишечник.

До слова: Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля

2

Додайте у свій щоденний раціон 30 грамів клітковини або 50 грамів висівок. Це допоможе вивести токсини.

Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля - фото 442292

3

Додайте у кожний прийом їжі білок (риба, м'ясо, птиця, сир, яйця). Білок насичує, містить амінокислоти, які необхідні для створення нових клітин, щоб організм швидше регенерувати.

4

Пийте близько 2 л води в день, навіть якщо дуже важко. Хоча б 3-5 днів, щоб вивести з організму зайву рідину і токсини.

5

Робіть вранці зарядку, щоб запустити метаболізм, завдяки якому всі реакції і вивід всього зайвого відбуватимуться швидше.

Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля - фото 442290

6

Виключіть смажену їжу. Вживайте тільки нерафіновану олію, якою заправляйте салати.

7

Їжте за 2-3 години до сну, щоб вночі не перевантажувати організм.

8

Будьте активними! Не сидіть цілими днями на одному місці, займайтеся зимовими видами спорту або як мінімум тренуйтеся вдома. Локдаун нам цьому сприяє.

Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля - фото 442291

Читайте також: Експерти назвали найкращу дієту 2021 року

Джерело: instagram
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 298530
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1101
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2749286
Загрузка...
Новини