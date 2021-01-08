Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля

Після низки новорічних свят та ситних застіль пора відновлювати свій організм. І дієтологиня Єва Шишова поділилася секретами, які допоможуть зробити це правильно. Ось прості лайфхаки, як пережити свята з користю для здоров'я і фігури.

1

Почніть їсти більше сирих овочів. Вони заповнюють шлунок, добре впливають на шлунково-кишковий тракт та очищають кишечник.

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2

Додайте у свій щоденний раціон 30 грамів клітковини або 50 грамів висівок. Це допоможе вивести токсини.

3

Додайте у кожний прийом їжі білок (риба, м'ясо, птиця, сир, яйця). Білок насичує, містить амінокислоти, які необхідні для створення нових клітин, щоб організм швидше регенерувати.

4

Пийте близько 2 л води в день, навіть якщо дуже важко. Хоча б 3-5 днів, щоб вивести з організму зайву рідину і токсини.

5

Робіть вранці зарядку, щоб запустити метаболізм, завдяки якому всі реакції і вивід всього зайвого відбуватимуться швидше.

6

Виключіть смажену їжу. Вживайте тільки нерафіновану олію, якою заправляйте салати.

7

Їжте за 2-3 години до сну, щоб вночі не перевантажувати організм.

8

Будьте активними! Не сидіть цілими днями на одному місці, займайтеся зимовими видами спорту або як мінімум тренуйтеся вдома. Локдаун нам цьому сприяє.

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