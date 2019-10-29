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Названі найкорисніші вітаміни при хронічній втомі

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Що робити з втомою - фото 1
Що робити з втомою / bulkpowders

Хронічна втома – доволі поширена проблема. Як з нею боротися, розповідаємо нижче.

Восени у людей часто виникає гіповітаміноз. Впоратися із сонливістю і втомою допоможуть вітаміни А, В12, С і D. Тож, дієтологи склали список вітамінів, які допомагають впоратися з сонливістю і втомою.

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  • A (ретинол). Його дефіцит викликає швидку стомлюваність, слабкість, а також погіршення зору.
  • B12 (ціанокобаламін). Недолік цього вітаміну уповільнює обмін речовин, клітини отримують менше кисню, і організм витрачає більше енергії, ніж при достатньому його надходженні.
  • C (аскорбінова кислота). Його дефіцит призводить до швидкої стомлюваності, що позначається на загальному самопочутті.
  • D (ергокальциферол і холекальциферол). Цей вітамін синтезується в шкірі під впливом сонячних променів, з чим восени може виникнути проблема. Дефіцит вітаміну D також призводить до втоми.
Корисні вітаміни при хронічній втомі - фото 364657
Корисні вітаміни при хронічній втомі

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Джерело: bulkpowders
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