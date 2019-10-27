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Ці напої допоможуть вам легко прокидатися зранку

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Як прокидатися зранку - фото 1
Як прокидатися зранку / hyser

Восени погіршується погода, через що багатьом людям стає складніше підніматися вранці з ліжка. Але ми знаємо, як зробити ваші ранки приємнішими!

У дощову і похмуру погоду більшість людей не може прокидатися з відчуттям бадьорості і бажанням працювати. Щоб позбутися від цієї проблеми, експерти радять використовувати лікувальні трави і напої з прянощами.

Це цікаво: Ось чому кожен день варто прокидатися о 5 ранку

Мінлива осіння погода може викликати роздратування і сонливість. Восени у людей загострюються проблеми, пов'язані з головним болем і тахікардією, виникає дефіцит кисню і задишка. Щоб убезпечити себе від цих симптомів, фахівці радять кілька разів на день пити липовий чай. Крім того, він відмінно справляється з гіпоксією.

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Липовий чай

Допоможе вам і чай із прянощами. Замініть традиційне ранкове горнятко кави на цей напій, який тонізує організм і допомагає зігрітися. Щоб приготувати чай з прянощами, потрібно додати в звичайний чай ложку натертого імбиру, по щіпці мускатного горіха, чебрецю і кардамону. Після того як напій настоїться, його можна пити.

Пряний чай - фото 196268
Пряний чай

Людям, схильним до мігрені, фахівці радять пити чай з натуральних трав, які розширюють судини. Наприклад, можна використовувати відвари з меліси, м'яти і материнки. Дуже добре зарекомендував себе і чай з додаванням сушеної гвоздики.

Відвар з меліси - фото 196269
Відвар з меліси

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Джерело: hyser
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