Як з одного яйця зробити п'ять яєчень: майже магія

Гадаєте, неможливо зробити п'ять яєчень всього з одного звичайного яйця? Доводимо зовсім протилежне!

Яйце треба заморозити звечора. Мити яйце треба ретельно ДО заморозки, адже шкарлупка при зниженні температури лусне. Якщо шкаралупа очищається складно – потримайте кілька секунд в прохолодній воді.

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Потім гострим ножем з тонким лезом нарізаємо яйце. Може вийти не три, а цілих п'ять штучок з жовтком і два шматочки – без. Вони, ці маленькі шматочки, нам знадобляться. Нагріваємо пательню, викладаємо два маленьких шматочки білка, вони швидко перетворяться в калюжку. На них зверху – викладаємо найбільші шматочки, де жовтка багато.

Смажимо до готовності, не накриваючи кришкою, щоб жовток не запікся. Дивіться, що виходить!

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