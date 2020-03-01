Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання

З переїданням дуже просто боротися

Часте переїдання підвищує ризик ожиріння, хвороб серця, діабету, але існують дієві способи впоратися з ним. Зокрема, дієтологи рекомендують для цього їсти більше клітковини та білка. Що ще можна робити, аби побороти цю не вельми корисну звичку?

Фахівці в області харчування назвали ефективні способи взяти під контроль шкідливу звичку переїдати.

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Вживайте продукти, багаті клітковиною. Людям з проблемою переїдання потрібно включити в раціон овес, бобові, свіжі овочі і фрукти – це один з найдієвіших способів змусити організм відчувати себе ситим довше.

"Дослідження показали, що щедра порція клітковини на сніданок допомагає відчувати себе ситішим, їсти менше протягом решти дня", – розповіли дієтологи.

Овочі і фрукти на сніданок їсти обов'язково

Збільште кількість білка. Вживання багатих білком продуктів і страв – один з найдієвіших способів завантажити своє травлення роботою і надовго забути про голод, що змушує накидатися на шкідливу їжу. Саме впоратися з переїданням добре допомагають сніданки, які містять багато білка і складних вуглеводів.

Не їжте з упаковок. Доведено: поїдаючи продукти прямо з упаковок, людина схильна з'їдати більше. За словами дієтологів, вживати їжу завжди потрібно з тарілок, адже це краще допомагає відміряти відповідний розмір порції.

Пережовуйте по 30 разів. Довге жування уповільнює процес прийому їжі, при цьому мозок швидше отримує сигнали травної системи про насичення. Згідно з науковими даними, люди, які їдять повільно, відрізняються нижчим індексом маси тіла (ІМТ).

Ретельно пережовуйте кожен шматочок їжі

Захищайтеся від стресу. Нервове напруження змушує організм виділяти додатковий кортизол, який підвищує апетит і сприяє переїданню. Шукайте дієві способи справлятися зі стресом, щоб не тягнутися зайвий раз за перекусом. Наприклад, добре допомагають фізичні та дихальні вправи.

А ще можете скористатися нашою порадою, яку ми колись підслухали у когось з зірок шоу-бізу: коли хочеться їсти без вагомої причини – просто ідіть спати. Благо, сьогодні ви можете собі це дозволити ;)

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