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Лікарі пояснили, чому не варто пити чай з лимоном
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Вживання цього популярного напою може мати несподівані наслідки. А особливо, якщо пити його з лимоном.
Чай з лимоном відомий як один з найефективніших засобів проти застуди. Сам лимон має антиоксидантні властивості, але при додаванні його до чаю руйнівний вплив на слизову шлунка значно слабшає.
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Негативний вплив лимонної кислоти на слизову – один зі шкідливих ефектів чаю з лимоном. Особливо небезпечно це для хворих на гастрит. Тому гастроентерологи радять в період загострення гастриту приймати чай з молоком, медом або трав'яний, але не з лимоном.
При застуді багато хто робить ще одну помилку, коли п'ють чай з лимоном в необмежених кількостях. Вони думають, що таким чином допоможуть собі швидше. Насправді – велика кількість чаю – чорного або зеленого, та ще з лимоном, стане причиною розладу нервової системи з проявом безсоння, втоми, сонливості, при якій заснути дуже проблематично. Чайний кофеїн – танін – і вітамін С, що міститься в лимоні у величезній кількості, входять до списку продуктів, що підсилюють мозкову діяльність, сприяють активізації кровообігу.
"Вживання чаю з лимоном у великій кількості протягом декількох днів – це те саме, що постійне підбадьорення себе енергетиками, для нервової системи це не проходить безслідно", – запевняє кандидат медичних наук Тетяна Васильчук.
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