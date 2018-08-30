Учені довели користь шоколаду для серця

Американські вчені з'ясували, що помірне споживання шоколаду корисне для серця.

Дослідники з нью-йоркської медичної школи Icahn на горі Синай довели, що вживання трьох плиток шоколаду на місяць не тільки не робить негативного впливу на здоров'я, але і знижує ризик розвитку серцевої недостатності.

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Дослідження, результати якого були оприлюднені на конгресі Європейського кардіологічного товариства в німецькому Мюнхені, спростувало поширений міф про те, що здорове харчування має повністю виключати продукти, що містять цукор.

Помірне споживання шоколаду корисне для серця

Зокрема, проаналізувавши дані про понад 500 тисяч осіб, вчені прийшли до висновку, що помірне споживання шоколаду знижує ризик серцевої недостатності на 23% в порівнянні з тими, хто взагалі не вживає шоколад. У свою чергу, вживання надмірної кількості шоколаду на місяць, а саме понад три плитки, підвищує ризик розвитку серцевої недостатності на 17%.

За даними вчених, фенольні сполуки флавоноїди, що містяться в шоколаді, сприятливо впливають на стан судин, а також борються із запальними процесами в організмі.

"Я вважаю, що шоколад є важливим дієтичним джерелом флавоноїдів, які пов'язані зі зменшенням запалення, поліпшенням кровообігу і підвищенням хорошого холестерину. Проте, шоколад також містить жири і цукор, які більше шкідливі, ніж корисні", – повідомив автор дослідження Чаякріт Кріттанавонг.

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