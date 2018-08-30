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Цей сезонний овоч допоможе знизити рівень холестерину

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Овоч, який допоможе позбутися холестерину - фото 1
Овоч, який допоможе позбутися холестерину

Медики назвали корисні властивості баклажанів. Зверніть увагу на те, що вони не лише дуже смачні, а й надзвичайно корисні.

Баклажани містять вітаміни С, В, В2, РР, каротин, а також калій, натрій, кальцій, магній, фосфор і залізо.

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Ось, що потрібно знати про баклажани, які шалено популярні в Україні.

1. Баклажани входять в національні кухні по всьому світу – від Китаю до Америки.

2. У деяких країнах баклажани їдять сирими, адже в сирому вигляді вони зберігають більше корисних речовин.

3. При приготуванні баклажани значно зменшуються в об'ємі, втрачаючи рідину, тому слід обов'язково враховувати цей факт, якщо ви плануєте готувати страви з них.

Баклажани дуже корисні - фото 272997
Баклажани дуже корисні / superda4nik

4. Баклажани їдять як зі шкіркою, так і без неї. Вважається, що шкірка абсолютно не перетравлюється нашим організмом, тому краще прибрати зайве навантаження для шлунка. З іншого боку, в шкірці багатьох овочів і фруктів зосереджено максимальну кількість вітамінів і мінералів.

5. Дуже гармонійно баклажан виглядає в складі овочевих рагу і соте, адже поєднується з сезонними овочами якнайкраще – томатами, болгарським перцем, кабачками. Баклажани – відмінний гарнір до риби і м'яса, а також чудово поєднуються з сиром, йогуртом, сиром.

6. Видів баклажан чимало, але найкориснішими вважаються вузькі довгасті плоди з майже чорною шкіркою.

Баклажани ідеально поєднуються з іншими овочами - фото 272998
Баклажани ідеально поєднуються з іншими овочами / lifehaker

7. Перезрілі баклажани небажані для вживання, адже містять отруйну речовину соланін.

8. Баклажани відмінно поєднуються з такими спеціями, як базилік, часник, цибуля, чебрець, розмарин, кумін, коріандр, естрагон.

9. Вживаючи баклажани, можна знизити рівень холестерину в крові, поліпшити роботу серця, вирішити проблеми кишківника, печінки та нирок.

10. Баклажани знімають набряки та нормалізують водно-сольовий баланс в організмі, виводять солі.

Не нехтуйте приготуванням страв з баклажанів. Смачного!

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Джерело: med2
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