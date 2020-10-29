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Названі корисні і небезпечні властивості хурми

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Хурма - фото 1
Хурма / bit

Хурма не тільки приємний і солодкий фрукт, але ще і дуже корисний. Її часте вживання допомагає зміцнити імунну систему, нормалізувати тиск і поліпшити роботу серця.

Але крім користі, вона може заподіяти і шкоди організму. Лікар-нутриціолог Анна Івашкевич розповіла, в яких випадках продукт може бути небезпечним.

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У складі хурми є безліч вітамінів і корисних речовин, зокрема залізо, йод, магній і інші. А ще вона багата на таніни: групу фенольних сполук і рослинні волокна. Але ці елементи можуть порушити роботу шлунково-кишкового тракту, наприклад, танінові кислоти погіршують перистальтику кишечника.

Лікарі зазначають, що від хурми слід утриматися тим людям, у яких є проблеми з травною системою. Іншим не слід зловживати цим продуктом, тому що він може викликати розлади і привести до дискомфорту. Бажано з'їдати не більше 3 плодів на день і дивіться, щоб вони не були занадто стиглі.

Названі корисні і небезпечні властивості хурми - фото 432498

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Джерело: almayadeen
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