Названий ранковий продукт, який сприяє довголіттю

Всі знають, що сніданок – найважливіший прийом їжі, який заряджає організм енергією і підвищує працездатність. І багато людей вранці воліють їсти яйця, адже вони забезпечують нас білками та цінними амінокислотами.

Експерти з'ясували, що цей продукт є засобом для довголіття.

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Фахівці відзначили, що в складі яєць багато поживних речовин і вітамінів, зокрема кальцій, залізо, калій, марганець, а також антиоксиданти, які допомагають організму боротися з багатьма захворюваннями.

Яйця є ситною стравою, тому що містять багато білка і забезпечують організму "чистішою енергією" для роботи, ніж рафіновані вуглеводи. Вчені розвінчали міф про те, що вживання курячих яєць призводить до підвищення поганого холестерину, якщо вживати їх в розумних кількостях (2 яйця на день). При цьому, експерти відзначили, що цей продукт, навпаки, запобігає серцевим проблемам, регулюючи діяльність мозку і нервової системи.

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