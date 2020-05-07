Названі головні антитренди літа в манікюрі

У 2020 році, щоб виглядати трендово достатньо просто зробити бежеві нігті. Розповідаємо про головні антитренди манікюру.

Дитячі малюнки на нігтях

Смайли, квіточки, сердечка або гарбузи на нігтях, хороша ідея, якщо вам п'ятнадцять або ви готуєтеся до тематичної вечірки. Але точно не на кожен день.

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Темний френч

Як і будь-який інший тренд з минулого, він зазнав певних трансформацій. Перш за все, уникайте занадто темних відтінків, які зроблять руки візуально неохайними.

Частковий декор стразами

Ще один варіант манікюру, який встиг стати занадто банальним. Коли здається, що спробувала все, знову повертаєшся до декору одного нігтя стразами або блискітками.

Нігті різних кольорів + глітер

Здається, такий манікюр і досі вибирають дівчата, які не встигли придумати нову, більш оригінальну ідею для свого майстра.

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