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Карантин Коронавірус

Туалетний папір уже не в тренді: на які товари переключилися американці

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Туалетний папір уже не в тренді: на які товари переключилися американці - фото 1

Після декількох тижнів карантину американці перестали масово скуповувати туалетний папір, дезінфектори і почали звертати увагу на інші товари. Дізнайтеся, що ж жителі США купують більше.

Більшою популярністю під час карантину серед американців користуються кулінарні сайти і блоги. Поради з приготування їжі почали публікувати навіть видання рівня The New York Times.

І ще: На скільки зросли продажі алкоголю у США: названі цифри

Туалетний папір уже не в тренді: на які товари переключилися американці - фото 397797

Тож на третьому тижні жителі Америки почали масово зайнялися випічкою, а тому в США різко зросли продажі дріжджів – на 647% в порівнянні з березнем 2019 року.

Крім цього, люди починають потребувати стрижки, тому зростає попит на тримери і фарбу. За словами генерального директора Walmart Дага Макміллона, в перші два тижні квітня продажі машинок для стрижки виросли на 166%, а фарб для волосся – на 23% в порівнянні з квітнем минулого року.

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Джерело: today
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