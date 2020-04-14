Туалетний папір уже не в тренді: на які товари переключилися американці

Після декількох тижнів карантину американці перестали масово скуповувати туалетний папір, дезінфектори і почали звертати увагу на інші товари. Дізнайтеся, що ж жителі США купують більше.

Більшою популярністю під час карантину серед американців користуються кулінарні сайти і блоги. Поради з приготування їжі почали публікувати навіть видання рівня The New York Times.

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Тож на третьому тижні жителі Америки почали масово зайнялися випічкою, а тому в США різко зросли продажі дріжджів – на 647% в порівнянні з березнем 2019 року.

Крім цього, люди починають потребувати стрижки, тому зростає попит на тримери і фарбу. За словами генерального директора Walmart Дага Макміллона, в перші два тижні квітня продажі машинок для стрижки виросли на 166%, а фарб для волосся – на 23% в порівнянні з квітнем минулого року.

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