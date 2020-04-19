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Названі головні антитренди літа 2020

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Мода - фото 1
Мода / bigmir

Влітку 2020 року модницям точно варто забути про деякі речі в гардеробі, які були в тренді в минулих сезонах.

Рвані джинси

Свого часу рвані джинси були справжнім трендом. Однак їх час вже пройшов. Якщо у вас в гардеробі ще залишилися рвані джинси, то краще замініть їх моделями з потертостями або необробленим краєм.

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Баска

Баску полюбили багато модниць за те, що вона допомагала підкреслити талію і прикрити недоліки в області живота. Однак цей елемент уже вийшов з моди. На його зміну прийшла хороша альтернатива: запах.

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Блуза з відкритими плечима

Такі блузи робили образ більш жіночним і романтичним, однак в наступному сезоні стилісти рекомендують замінити їх на моделі з глибоким прямокутним вирізом і пишними рукавами.

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Сукня зі спідницею-колокольчик

Колись сукні та спідниці такого крою вважалися дуже жіночними і модними. Однак зараз варто їх відкласти на дальню полицю. Сьогодні такі наряди ознака несмаку!

Названі головні антитренди літа 2020 - фото 399003

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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