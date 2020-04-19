Названі головні антитренди літа 2020

Влітку 2020 року модницям точно варто забути про деякі речі в гардеробі, які були в тренді в минулих сезонах.

Рвані джинси

Свого часу рвані джинси були справжнім трендом. Однак їх час вже пройшов. Якщо у вас в гардеробі ще залишилися рвані джинси, то краще замініть їх моделями з потертостями або необробленим краєм.

І ще: Відверта канадська модель з вітиліго похизувалася спокусливим тілом: пікантні кадри

Баска

Баску полюбили багато модниць за те, що вона допомагала підкреслити талію і прикрити недоліки в області живота. Однак цей елемент уже вийшов з моди. На його зміну прийшла хороша альтернатива: запах.

Блуза з відкритими плечима

Такі блузи робили образ більш жіночним і романтичним, однак в наступному сезоні стилісти рекомендують замінити їх на моделі з глибоким прямокутним вирізом і пишними рукавами.

Сукня зі спідницею-колокольчик

Колись сукні та спідниці такого крою вважалися дуже жіночними і модними. Однак зараз варто їх відкласти на дальню полицю. Сьогодні такі наряди ознака несмаку!

Читайте також: Як протягом століття мінялась мода у Гоґвортсі: миле відео від фанатів Гаррі Поттера