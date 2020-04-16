Як протягом століття мінялась мода у Гоґвортсі: миле відео від фанатів Гаррі Поттера

Якою була мода в Гоґвортсі за останні сто років

Подружня пара пофантазувала на тему того, як змінювалася мода в Гоґвортсі протягом сотні років. Вам однозначно сподобається!

Майкл і Хейлі Бурсон познайомилися у коледжі в клубі шанувальників "Гаррі Поттера". Відтоді вони разом і одружені вже сім років.

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Майкл захоплюється косплеєм і шиє костюми різних персонажів. Тепер же вони з дружиною підібрали жіночі та чоловічі образи для мешканців Гоґвортсу у різних десятиліттях.

Хейлі розповіла, що взагалі-то це був просто спосіб трішки потішити себе під час карантину, і зазначила, що вони з чоловіком завжди цікавилися історією моди.

Відео з підбіркою образів для Гоґвортсу ретвітнула навіть Джоан Роулінг, супроводивши його короткою підписом "Усміхнулася" (I loled).

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