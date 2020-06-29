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Названі головні антитренди 2020 року

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Літо - фото 1
Літо / pikabu

Розповідаємо про предмети гардероба і аксесуарах, які в 2020 році є абсолютним антитрендом!

Об'ємні обідки

В 2019 вони привернули увагу багатьох, але зараз мода взяла шлях на мінімалізм і простоту в деталях. Тому сміливо замінюйте ободок на хустку. До того ж, є безліч красивих способів її пов'язати.

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Окуляри

Мода циклічна, тому в цьому році повернулися окуляри з вузькою трикутною оправою, які подобаються багатьом. Однак краще звертати увагу на велику квадратну оправу або форму котяче око, які виглядають цікаво і більш стильно.

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Купальники

Сьогодні в тренді однотонні купальники, моделі з ненав'язливим принтом і яскраві. Що стосується їх форми, вибирайте високу посадку, низ бразиліана. Від моделей з поролоновими чашками і низькими плавками краще відмовитися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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