Названі головні антитренди 2020 року

Розповідаємо про предмети гардероба і аксесуарах, які в 2020 році є абсолютним антитрендом!

Об'ємні обідки

В 2019 вони привернули увагу багатьох, але зараз мода взяла шлях на мінімалізм і простоту в деталях. Тому сміливо замінюйте ободок на хустку. До того ж, є безліч красивих способів її пов'язати.

І ще: Чоловічі сандалі 2020: 5 модних моделей, які є хітами сезону

Окуляри

Мода циклічна, тому в цьому році повернулися окуляри з вузькою трикутною оправою, які подобаються багатьом. Однак краще звертати увагу на велику квадратну оправу або форму котяче око, які виглядають цікаво і більш стильно.

Купальники

Сьогодні в тренді однотонні купальники, моделі з ненав'язливим принтом і яскраві. Що стосується їх форми, вибирайте високу посадку, низ бразиліана. Від моделей з поролоновими чашками і низькими плавками краще відмовитися.

Це цікаво: Команда геймерів стала амбасадорами бренду Gucci