Команда геймерів стала амбасадорами бренду Gucci

Якщо вам завжди здавалося, що амбасадорами модних будинків є лише моделі, актори або блогери, то це не завжди так. Наприклад, на днях модний бренд Gucci оголосив про співпрацю з кіберспорт-командою Fnatic, до якої входять провідні геймери з усього світу.

Бренд випускає модель годинника, присвячену команді Fnatic у грі League of Legends, а самі учасники команди стануть амбасадорами бренду. Годинники Gucci Dive коштуватимуть £ 1150.

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На честь співпраці Gucci також випустять однойменну гру в мобільному додатку Gucci Arcade – вона з'явиться там у найближчі тижні.

Команда Fnatic з'явилася в полі зору Gucci не раптово: вже в січні геймери відвідали показ бренду в Мілані. Це не перший візит італійського бренду на територію відеоігор: недавно Gucci "одягли" персонажів гри Tennis Clash в віртуальну тенісну форму.

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