Чоловічі сандалі 2020: 5 модних моделей, які є хітами сезону

Чоловічі сандалі – літнє взуття, яке вимагає певних знань носіння. Проте модні фасони і моделі відкритого взуття задають тренди сезону 2020 року. І оскільки босоніжки підходять практично всім чоловікам, тому розповідаємо, яку ідеальну пару взуття обрати для спекотної погоди.

Сандалі – хіт майбутнього сезону. Їхня головна особливість – створювати правильний і стильний образ. Але, попри це босоніжки для чоловіків – суперечливе взуття через особливі правила носіння. Вибираючи сандалі, пам'ятайте, що їх слід одягати на босу ногу. Щоправда, у нинішньому сезоні відомі дизайнери трохи змінили це правило.

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Одягайте шкарпетки з босоніжками, якщо вважаєте за краще ділові костюми. В цьому випадку, шкарпетки повинні бути схожого з одягом кольору.

Відкрите взуття сьогодні – це сучасні, вдосконалені моделі, які відрізняються практичністю, комфортом, красою і лаконічністю дизайну. Перевага чоловічих босоніжок – легкість, свобода, шкіра в них дихає і продувається вітерцем. Для літньої спеки – це головна умова.

Birkenstock

Практичні німецькі босоніжки, які у якийсь момент вважалися взуттям німецьких же пенсіонерів. А все тому, що вони зручні, і зараз переживають нову хвилю популярності: пробкова підошва, що враховує анатомічні особливості стопи, шкіряний верх довговічний і виглядає досить лаконічно, щоб підходити до різних образів.

Grenson

Тим, хто надає перевагу лаконічному якісному взуттю зі шкіри, варто звернути увагу на історичну британську марку начебто Grenson. Вибір, звичайно, невеликий, але це ідеальні базові варіанти зі шкіри та замші, які залишаються поза часом.

Suicoke

Японський бренд, який спеціалізується на взутті, яке наближене до спортивного. Сандалі у них масивні, але легкі, оскільки використовуються полімерні матеріали, витривалі і стійкі до пошкоджень. Для міста вони підійдуть так само, як і для прогулянки лісом. А багата колірна гамма дозволяє вибрати як однотонну модель, так і більш авангардну.

Teva

У цього напівспортивного бренду взуття моделі прості, що складаються з легкої підошви і мінімальної кількості вузьких стропів. Річ у тому, що взуття призначалося для яхтингу, оскільки добре фіксувало ногу. Всі можливі кольори, орнаменти та матеріали доступні, а ще з недавніх пір бренд робить стропи з переробленого пластику.

Church's

Британська марка Church's відома своїми лоферами, але й модні чоловічі сандалі у них є. Це стримані моделі з закритим носком (ось їх точно можна одягати зі шкарпетками), які є компромісом між туфлями і зовсім відкритими босоніжками. Підошва у них не плоска, а з невеликим каблуком, що знижує навантаження на стопу.

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