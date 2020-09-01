Названі дві прості звички людей зі здоровим травленням

Малорухливий спосіб життя і неправильне харчування часто негативно позначаються на травній системі. Змінити ситуацію на краще можна за допомогою корисних звичок і харчування.

Вибирайте у свій раціон максимально просту, односкладну їжу

Просто овочі, зелень, крупи (не пластівці і суміші для сніданку), олії (без ароматизаторів і спецій і, звичайно, нерафіновані). Вибирайте птицю, рибу, яйця, а не шинку, паштети і рулети. Чим простіше продукт, тим він безпечніший і корисніший!

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Необхідно ретельно пережовувати їжу (мінімум 30 разів!)

Травлення починається в ротовій порожнині, тому наскільки ви добре жуєте буде залежати, наскільки добре їжа засвоїться і як швидко вийде з організму. Наприклад, якщо ви недостатньо пережувати курку, то соляна кислота не може повністю обробити шматок, і він падає каменем в кишківник. Далі в кишківнику бактерії (призначені не для білка), починають поїдати цей неперетравлений шматок і роздуватися. Після цього і починаються наші нездужання: здуття, дискомфорт після їжі, відрижка, бурчання і т.д.

Харчування

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