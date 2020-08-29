Що буде з організмом, якщо щодня їсти гречку

Якщо у вас на полицях ще завалялась гречка, яку ви скуповували на початку пандемії коронавірусу, то у нас є гарна новина. Німецькі фахівці не лише вважають цю крупу суперфудом, а й розповіли, що буде з вашим організмом, якщо регулярно їсти її. Спойлер: на вас очікують лиш позитивні зміни.

Гречку можуть спокійно їсти люди, які страждають на непереносимість глютену. Але це не єдина її перевага. Фахівці називають цю крупу "їжею для краси". Воно й не дивно, адже гречка допомагає не лише скинути зайву вагу, а й повернути здоров'я волоссю та нігтям. Отже, що буде з вами, якщо гречка на постійній основі поселиться у ваш раціон.

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Схуднення може бути швидшим. Її вживання стимулює вироблення організмом ферменту сиртуїн, який позитивно впливає на функціональність багатьох внутрішніх органів, зокрема, печінки, нирок і шлунка. Таким чином активізується травлення, виведення зайвої рідини, продуктів перероблення та розщеплення – це дає ефект схуднення.

Гречка також може похизуватися низьким глікемічним індексом. Крім того, вона дозволяє довше зберігати почуття ситості.

Гречка ідеально підійде для сніданку

Клітини захищені від ушкоджень. Гречка містить речовини-флавоноїди рутин і кверцетин, а також вітамін Е (100 грамів дають 2,1 мг вітаміну). Всі вони належать до групи антиоксидантів, що поліпшують захист організму від вільних радикалів, а разом з цим – від запалення та швидкого старіння.

Поліпшується стан судин. Флавоноїди гречки також позитивно впливають на кровообіг, на стан судинних стінок, підтримуючи їх властивості еластичності і міцності.

Зміцнюється м'язова, кісткова тканина. Гречка багата білком і забезпечує організм усіма вісьмома незамінними амінокислотами, які він не може виробляти самостійно. У ній, наприклад, багато лізину, важливого для хорошого стану сполучної і м'язової тканини, кісток. Також він бере участь в метаболізмі жирів.

Гречка сприяє збільшенню м'язової тканини

Поліпшується контроль цукру в крові. Дослідження, проведене в Канаді, виявило зв'язок між регулярним її споживанням і зниженням ризику розвитку діабету. У тесті на щурах вона змогла знизити спочатку високий рівень цукру в крові на 12-19 відсотків.

Здорові нігті і волосся. При випаданні і ламкості волосся, слабких нігтьових пластинах слід почати регулярно їсти гречку. Вона багата мінералами: кальцієм, магнієм, калієм, залізом, кремнієм, що поліпшують зовнішній вигляд за різними параметрами, наприклад, роблять волосся і нігті сильнішими та блискучішими.

Фахівці дали важливу пораду з приготування гречки – якомога ретельніше її промивати перед варінням, це допомагає видалити непотрібні речовини, що залишилися від процесу виробничого перероблювання.

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