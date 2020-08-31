Блогерка показала, як виглядає бургер, який купили 24 роки тому: відео

Жінка зберігала бургер та картоплю фрі 24 роки і навіть не підозрювала, як за стільки часу може виглядати традиційний набір з McDonald's. Здається, саме так виглядає антиреклама.

Перший McDonald's відкрився ще у далекому 1955 році і відтоді міцно посів місце одного із найпопулярніших закладів швидкого харчування по всьому світу. Але мало хто уявляє, як може виглядати бургер звідти, якщо його тримати вдома 24 роки! Саме такий експеримент провела бабуся тіктокерки aly.sherb, яка придбала бургер та картоплю фрі ще у 1996 і лише зараз вирішили його відкрити.

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Здається, такого вигляду не очікував ніхто, адже ролик став вірусним. Щоправда, поки одні коментатори вражені, то інші зізнаються, що тепер навряд чи колись будуть їсти фастфуд.

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