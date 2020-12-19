Названі цілющі властивості звичайної селери

Є три види селери – листова, коренева і черешкова. Найпопулярніший вид – стебловий, саме його можна побачити на прилавках найчастіше. Тож, у чому його користь?

Ці хрусткі стебла вважають ідеальним овочем для тих, хто хоче схуднути. У них мало калорій, зате багато клітковини, вітамінів і мінералів. Плюс стебел в тому, що вони можуть використовуватися як для приготування гарячих страв, супів і салатів, так і як самостійна закуска.

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Листова селера також багата калієм, натрієм, магнієм і вітамінами. Пряні листочки поліпшують травлення, чудово впливають на серце і нервову систему, допомагають боротися з гіпертонією, а також мають протизапальний ефект. Листя можна сушити і використовувати як прянощі.

Корінь селери рекомендують гіпертонікам і тим, хто страждає від болів в суглобах. Завдяки своєму вітамінно-мінеральному складу коренева селера допомагає боротися з набряками і має м'яку сечогінну дію.

При покупці селери варто звертати увагу на його зовнішній вигляд. Стебла мають бути насиченого кольору зі свіжими листочками. Кореневу селеру краще вибирати невеликого розміру.

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