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Названі цілющі властивості звичайної селери

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Селера - фото 1
Селера / elementaree

Є три види селери – листова, коренева і черешкова. Найпопулярніший вид – стебловий, саме його можна побачити на прилавках найчастіше. Тож, у чому його користь?

Ці хрусткі стебла вважають ідеальним овочем для тих, хто хоче схуднути. У них мало калорій, зате багато клітковини, вітамінів і мінералів. Плюс стебел в тому, що вони можуть використовуватися як для приготування гарячих страв, супів і салатів, так і як самостійна закуска.

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Листова селера також багата калієм, натрієм, магнієм і вітамінами. Пряні листочки поліпшують травлення, чудово впливають на серце і нервову систему, допомагають боротися з гіпертонією, а також мають протизапальний ефект. Листя можна сушити і використовувати як прянощі.

Корінь селери рекомендують гіпертонікам і тим, хто страждає від болів в суглобах. Завдяки своєму вітамінно-мінеральному складу коренева селера допомагає боротися з набряками і має м'яку сечогінну дію.

При покупці селери варто звертати увагу на його зовнішній вигляд. Стебла мають бути насиченого кольору зі свіжими листочками. Кореневу селеру краще вибирати невеликого розміру.

Названі цілющі властивості звичайної селери - фото 439892

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Джерело: elementaree
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