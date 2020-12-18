Названа найкорисніша спеція для здоров'я печінки

Печінка – унікальний орган, функції якого не дублюються організмом. Вона виконує роль фільтра, затримуючи токсичні речовини і беручи участь у виробленні жовчі, необхідної для розщеплення жирів.

Фахівці відзначили, що періодично необхідно додавати в свій раціон кардамон, класичну пряність, яка має ніжний аромат і багато корисних властивостей. В кардамоні містяться харчові волокна, вітаміни А, В, С, а також калій, фосфор, цинк, залізо та інші мікроелементи.

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В першу чергу, варто знати, що ця спеція має сечогінну дію, а значить допомагає швидко очистити організм від токсинів і шлаків, тим самим знижуючи навантаження на печінку.

Також кардамон впливає антиоксидантними властивостями, які допомагають захистити організм від багатьох серйозних захворювань. Вживання цієї прянощі може нормалізувати роботу травлення, поліпшити роботу серця, очистити легені від слизу, зміцнити нервову й імунну системи.

Але попри всі переваги кардамону, він може принести і шкоду, тому перед його вживанням слід проконсультуватись з лікарем. Деякі компоненти, які входять до складу спеції, можуть виявитися нестерпними для людини і викликати алергічну реакцію.

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