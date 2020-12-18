На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названа найкорисніша спеція для здоров'я печінки
-
- 1
Печінка – унікальний орган, функції якого не дублюються організмом. Вона виконує роль фільтра, затримуючи токсичні речовини і беручи участь у виробленні жовчі, необхідної для розщеплення жирів.
Фахівці відзначили, що періодично необхідно додавати в свій раціон кардамон, класичну пряність, яка має ніжний аромат і багато корисних властивостей. В кардамоні містяться харчові волокна, вітаміни А, В, С, а також калій, фосфор, цинк, залізо та інші мікроелементи.
І ще: Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
В першу чергу, варто знати, що ця спеція має сечогінну дію, а значить допомагає швидко очистити організм від токсинів і шлаків, тим самим знижуючи навантаження на печінку.
Також кардамон впливає антиоксидантними властивостями, які допомагають захистити організм від багатьох серйозних захворювань. Вживання цієї прянощі може нормалізувати роботу травлення, поліпшити роботу серця, очистити легені від слизу, зміцнити нервову й імунну системи.
Але попри всі переваги кардамону, він може принести і шкоду, тому перед його вживанням слід проконсультуватись з лікарем. Деякі компоненти, які входять до складу спеції, можуть виявитися нестерпними для людини і викликати алергічну реакцію.
Це цікаво: Достатньо 11 хвилин: учені розповіли, як продовжити тривалість життя
-
14:44Названа найкорисніша спеція для здоров'я печінки
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
13:51Кускус внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
-
13:23Шакіра завела мережу звабливим кадром у спокусливій сукні
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:26Як виглядали хижаки 250 мільйонів років тому: науковці відтворили образ звірів
-
11:49Розкішне авто за 11 мільйонів євро перетворили у новорічну іграшку: фото
-
11:21Названа найкраща основна валюта світу у 2020 році
-
10:50У мережі обговорюють відверто фото дочки Барака Обами
-
10:19Знайдіть на фото другого кота: дівчина спантеличила мережу новорічною головоломкою
-
09:47Українець розлютив поліцію своєю Tesla на автопілоті, яка перевищила швидкість: відео
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
08:52Кейт Міддлтон і принц Вільям представили нову різдвяну листівку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:24Hennessey представила супершвидкісний гіперкар
-
07:51Бетмену б сподобалося: у Nissan показали, як може виглядати GT-R через 30 років
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах
- 17 грудня
-
21:49Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки
-
21:23Експерти iFixit оцінили ремонтопридатність Sony PlayStation 5: результат непоганий
-
21:0018 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Перші ластівки: Залежні – 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал 2 сезону серіалу
-
20:18IKEA випустила інструкцію для збирання пряникових будиночків
-
19:49Сомельє назвав напій, який викликає найважче похмілля
-
19:22В'єтнамський столяр створив зменшену дерев'яну копію пікапа Ford Raptor
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах
- 17 грудня
-
21:49Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки
-
18:237 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
- 16 грудня
-
21:53Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні
-
18:24Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома
-
15:45Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога
-
12:20Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня
-
07:49У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат
- 15 грудня
-
21:56Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
-
12:24Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня
-
07:17У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто
- 14 грудня
-
20:46Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї
-
18:43Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу
-
15:21Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті