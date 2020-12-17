4 поширені міфи про вітаміни, в які слід перестати вірити

Чомусь у багатьох людей виникає думка, що в холодну пору року необхідно жменями їсти вітамінні комплекси. Але ми б не рекомендували цього робити. Тож гайда ознайомлюватися з найпоширенішими міфами, пов'язаними з вітамінами.

Здавалося б, вживання вітамінів узимку – правильне рішення. Але не до кінця. Ми знаємо щонайменше 4 міфи, пов'язані з вітамінами. Годі в них вірити!

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Міф №1. Одна таблетка повністю покриє потребу людини у мінералах і вітамінах. Річ у тому, що всі полівітаміни різні за складом і дозою. У людини, яка приймає їх, все одно може бути дефіцит певних вітамінів або мінералів. Це потрібно розуміти.

Міф №2. Вітамін С допомагає від застуди. Велика доказова база спростовує таке твердження. А добову норму в цьому вітаміні можна "покрити", з'ївши ківі, апельсин або червоний болгарський перець. Тож не потрібно бігти до аптеки по вітамін С. Краще отримувати його з овочів та фруктів.



Вітамін С у достатній кількості міститься у ківі, апельсинах або болгарському перці

Міф №3. Вітаміни призначаються курсом 1-3 місяці. Якщо людина вживає таблетки з "незрозумілим" складом, то все одно ефект буде нульовий. У разі, якщо ж в комплексі кількість одного з вітамінів перевищує норму і його приймати цілим курсом, передозування неминуче. Хочете вживати вітамінні комплекси – проконсультуйтеся перед цим зі своїм сімейним лікарем.

Міф №4. Вітаміни не шкодять. У кожного з них є негативні ефекти, які з'являються при надлишку в організмі. Важливо пам'ятати, що з їжею надлишок вітамінів отримати складно, а ось з добавками – цілком можливо. Тож у цьому випадку діє просте правило: більше – зовсім не означає краще!



Надлишок вітамінів може завдати вам шкоди

Годі вірити у поширені міфи, пов'язані з вживанням вітамінів. Краще зосередьтеся на тому, що ваш раціон має бути збалансованим. Також пам'ятайте про здоровий і міцний сон і відсутність стресів.

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