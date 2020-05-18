Названі цілющі властивості спаржі

Введення в раціон певного продукту, присутнього в продажу з квітня по червень, може істотно зміцнити імунітет.

Спаржу можна віднести до числа тих овочів, які або люблять, або їх цураються.

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Чим корисна спаржа?

При низькій калорійності, від 20 до 30 ккал на 100 г, спаржа містить багато мікро і макроелементів, біологічно активних сполук. Зокрема, вона виділяється за кількістю (вітаміну U): в 100 г 110% від добової норми, вітаміну С 22%, вітаміну К 35%, фолієвої кислоти (13%), лютеїну і його ізомерів.

Достатньо в спаржі фолієвої кислоти, тому її рекомендують включати в раціон вагітним і жінкам, які планують вагітність, оскільки фолієва кислота підтримує нормальний розвиток плода.

До спаржі також слід звернутися через наявність аспарагіна, органічної амінокислоти, яка покращує роботу нирок і має сечогінну дію. Крім того, в спаржі багато харчових волокон, які покращують перистальтику кишечника.

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