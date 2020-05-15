Названий найкращий час для вечері

О котрій вечеряти, якщо ви повернулися в 9 вечора з роботи або з тренування? І які продукти дозволені в цей час? Читайте нижче відповіді на ці запитання.

Чи можна їсти після шостої? Якщо постійно вечеряти пізно, це призведе до набору зайвих кілограмів, оскільки енергія отримана з їжі, не встигне витрачатися.

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Найкращий час для вечері за 3-4 години до сну. Спробуйте рецепт смачного овочевого супу від дієтолога Світлани Фус:

Продукти:

капуста 50 г

картопля 50 г

морква 20 г

корінь петрушки 10 г

корінь селери 10 г

цибуля ріпчаста 15 г

зерна кукурудзи 40 г

помідори квашені 35 г

масло 10 г

бульйон за смаком

сіль, перець, зелень за смаком

Названий найкращий час для вечері

Як приготувати смачний овочевий суп:

Ріпчасту цибулю дрібно нарізати і злегка підсмажити на маслі. Моркву, петрушку і селеру очистити, нарізати скибочками, покласти в цибулю і продовжувати пасерування до повної готовності овочів. Білокачанну капусту нарізати шашками, покласти в киплячий бульйон або воду, довести до кипіння, додати нарізану кубиками картоплю і варити ще 10-15 хвилин. Потім з'єднати суп з окремо з вареною кукурудзою, пасерованими овочами і помідорами, додати сіль і знову довести до кипіння. При подачі суп посипати зеленню петрушки або кропу.

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