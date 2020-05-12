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Названі цілющі властивості мигдалю

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Мигдаль - фото 1
Мигдаль / lavanguardia

Мигдаль має чудові смакові якості і численні корисні властивості. Варто відзначити, що він допомагає контролювати апетит і зменшує ризик серцевих захворювань.

Мигдаль багатий клітковиною, білками, вітамінами В і Е, корисними жирами, залізом, кальцієм і фосфором. Дослідження, опубліковане в Європейському журналі клінічного харчування, показало, що люди, які кожен день з'їдали жменю мигдалю, помічали зменшення почуття голоду, зберігаючи при цьому свою вагу.

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Властивості і переваги

Найпоширеніший спосіб насолодитися всіма перевагами це з'їсти жменю сирого мигдалю зі шкіркою або включити його в салати, смузі та десерти. Він підходить для всіх, тому що містить низький глікемічний індекс і дозволений людям з діабетом.

Корисний для серця

Різні дослідження, в тому числі робота доктора Хелен Гріффітс з Predimed, показали, що люди, які часто їдять мигдаль (приблизно п'ять разів на тиждень) на 50 відсотків зменшують ризик серцевого нападу та інших серцево-судинних захворювань. Мигдаль зміцнює і захищає стінки артерій.

Зміцнює зуби і кістки

З огляду на високий вміст фосфору і магнію, мигдаль допомагає мати міцні зуби і кістки. Також він піклується про м'язи, бореться із занепокоєнням, дратівливістю і сприяє гарному відпочинку, уникаючи безсоння. Крім того, завдяки високому вмісту кальцію мигдаль запобігає остеопорозу.

Названі цілющі властивості мигдалю - фото 403575

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Джерело: lavanguardia
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