Ці напої корисно пити зранку

Експерти запропонували напої для пробудження, серед яких немає кави. Доброго ранку!

Багато людей вважають за краще зранку випити чашку кави, щоб отримати достатню кількість заряду активності, але інші корисні напої справляються з ранковою втомою навіть краще.

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Наприклад, склянка молока зі шматочками банана і полуниці забезпечить організм кальцієм, надавши відчуття ситості на довгі години. У цьому ж списку зелений чай, що містить величезну кількість антиоксидантів, що є не тільки профілактикою багатьох захворювань, але і захистом від онкології. Тепла вода з лимоном чудово очищає організм від токсинів. Напій зміцнює імунітет, уповільнює старіння організму, знижує рівень цукру в крові і покращує роботу серцево-судинної діяльності.

Не менш корисні властивості має кокосова вода, в якій міститься незліченна кількість мінеральних і вітамінних речовин, які позитивно діють на стан нервової системи, даруючи активність на тривалий час.

Ці напої корисно пити зранку

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