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Названа основна причина старіння організму

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Проблеми в роботі певного механізму викликають вікові захворювання - фото 1
Проблеми в роботі певного механізму викликають вікові захворювання / Southern City's Lab

Фахівцям вдалося виявити процес у клітинах людини, який сприяє старінню.

Знайдений процес стає причиною старіння організму і появи вікових захворювань.

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Фахівці дізналися, що здатність клітин до саморегенерціі – аутофагії, є ключовим у процесі старіння. Коли клітина працює ефективно, вона може розпізнавати і руйнувати дефектні білки, частини вірусів чи бактерій, перетворюючи їх на енергію. Коли цей процес порушується, клітину "завалює сміттям". На рівні організму це і викликає процеси старіння і такі захворювання, як діабет, м'язова дистрофія, хвороба Паркінсона і синдром Альцгеймера.

Фахівці дізналися, що ізолюючі мембрани, які відповідають за руйнування "сміття", рекрутують рецептори, які його розпізнають. Проблеми в роботі цього механізму і викликають захворювання.

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Джерело: medicalxpress
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