Ріст жінок пов'язали з тривалістю життя

Дослідження нідерландських вчених виявило зв'язок між тривалістю життя жінок та їхнім ростом. З'ясувалося, що жінки вищі 175 сантиметрів можуть прожити довше за своїх більш низьких знайомих. А якщо вони ще підтримують фізичну форму, то тривалість їх життя зростає ще більше.

"Отримані дані показують, що як ріст, так і фізична активність пов'язані з тривалістю життя, але ці асоціації, мабуть, розрізняються у чоловіків і жінок. Наприклад, чим більше часу проводять чоловіки за фізичними тренуваннями, тим вищі їхні шанси досягти старості", – стверджує один з керівників дослідження Ллойд Брандтс, результати якого опубліковані в журналі Journal of Epidemiology & Community Health.

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Свою роботу співробітники Маастрихтського університету почали з вивчення даних дослідження Netherlands Cohort Study, в якому брали участь 120 тисяч чоловіків і жінок у віці 55-69 років з 1986 по 2007 рік. В анкетуванні містилися питання про їх ріст, вагу та кількість фізичних навантажень у період, коли їм було по 20 років. Увагу вчених було зосереджено винятково на літніх учасниках опитування – тих, кому на момент його закінчення вже виповнилося 90 років. Таких набралося 7807 осіб (3646 чоловіків і 4161 жінки).

У високих жінок є несподівана перевага

Вивчивши їх дані, вченим вдалося виявити зв'язок між тривалістю життя жінок і їх ростом, а також індексом маси тіла (ІМТ) і його подальшим збільшенням. У жінок ріст у понад 175 сантиметрів свідчив про збільшення шансів дожити 90 років, ніж у жінок, які були нижчі 160 сантиметрів. Жінки, які страждають на ожиріння або, навпаки, нестачу ваги, мали менше шансів досягти того ж віку, ніж жінки зі стандартною вагою. Та ж формула працює і для тих, хто набирав вагу після 20 років. За словами авторів, на тривалість життя також можуть вплинути фізичні навантаження, з якими, однак, важливо не перестаратися: ті, хто вигулював собак або катався на велосипеді до години на день, мали більше шансів досягти заповітного віку, однак тривалі навантаження, наприклад, півтори години на день, навпаки, погіршували ситуацію.

Цікаво, що в тривалості життя чоловіків не грали великої ролі ні їх ріст, ні індекс маси тіла, ні його підвищення після 20 років. У їхньому випадку все вирішували заняття спортом, причому, на відміну від жінок, їх тривалість (понад півтори години на день) позитивно позначалася на довголіття.

Вчені не можуть дати однозначної відповіді, чому ожиріння позначається на довголітті жінок більше, ніж у випадку з чоловіками, проте можуть припустити, що справа в соціальній стигматизації та депресії, пов'язаній з цим. Через те, що надмірна вага у чоловіків менше засуджується суспільством, можливо, чоловіки з хорошим психічним станом мають тенденцію набирати вагу з часом. Однак жінки ставляться до цього значно критичніше, а тому надбавка у вазі може свідчити про погане психічне здоров'я, що позначається на довголітті.

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