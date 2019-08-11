Названа найкраща вправа для плаского животика

Роблячи вправи на прес, людина зміцнює м'язи і робить їх сильнішими, але це не допоможе животу стати пласким. Для цього треба робити зовсім іншу вправу.

Про це повідомили фахівці. За їх словами, до вирішення проблеми варто підходити комплексно.

І ще: Як настрій впливає на фізичні навантаження: відповідь медиків

"Качанням пресу ми зміцнюємо м'язи живота, робимо їх сильнішими. Це базова і необхідна вправа. Але вона не зробить живіт пласким. Більш ефективним для підтяжки внутрішньої стінки живота буде "вакуум", – зазначили спеціалісти.

Цю вправу треба робити щоранку натщесерце по 5-7 разів на повному видиху і затримці дихання. За словами фахівців, перший візуальний результат буде вже через місяць регулярних вправ. "Однак ще для плаского живота вкрай важливе харчування: надлишок простих незв'язаних вуглеводів, солодких напоїв дуже швидко оселиться у животі у вигляді зайвого жирку", – додали вони.

Вправа вакуум

Читайте також: Лікарі з'ясували, як яблука впливають на м'язи