Лікарі з'ясували, як яблука впливають на м'язи

Шкірка яблук містить урсолову кислоту. Ця речовина стимулює зростання м'язів, про що свідчить дослідження вчених зі США.

Згідно з даними, які були отримані дослідниками з Університету Айови, яблучна шкірка може бути ефективним засобом профілактики ожиріння і передчасного старіння: все завдяки тому, що вона допомагає зміцнити і навіть наростити м'язи.

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В ході свого дослідження вчені займалися пошуком засобу для боротьби з м'язовою атрофією. Вони вивчали гени хворих атрофією людей, відповідальні за м'язову активність. Проводячи випробування з різними субстанціями, фахівці виявив, що урсолова кислота сприяє перепрограмуванню генів, що викликають м'язову атрофію і відкладання жиру. Під її впливом замість ослаблення м'язової маси гени, навпаки, починають сприяти її розвитку. На тлі зміцнення і зростання м'язів оздоровлюються й інші процеси в організмі, зокрема, поліпшується чутливість до інсуліну і скорочується жирова маса.

Лікарі з'ясували, як яблука впливають на м'язи

"Урсолова кислота прискорює ріст м'язів до 15 відсотків, більш ніж наполовину зменшує жирові відкладення і знижує рівень цукру і холестерину в крові", – констатували автори роботи.

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