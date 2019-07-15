Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Лікарі з'ясували, як яблука впливають на м'язи

  • 29
Корисні властивості яблучних шкірок - фото 1
Корисні властивості яблучних шкірок / super

Шкірка яблук містить урсолову кислоту. Ця речовина стимулює зростання м'язів, про що свідчить дослідження вчених зі США.

Згідно з даними, які були отримані дослідниками з Університету Айови, яблучна шкірка може бути ефективним засобом профілактики ожиріння і передчасного старіння: все завдяки тому, що вона допомагає зміцнити і навіть наростити м'язи.

І ще: Прості лайфхаки, які допоможуть вам приготувати ідеальну картоплю

В ході свого дослідження вчені займалися пошуком засобу для боротьби з м'язовою атрофією. Вони вивчали гени хворих атрофією людей, відповідальні за м'язову активність. Проводячи випробування з різними субстанціями, фахівці виявив, що урсолова кислота сприяє перепрограмуванню генів, що викликають м'язову атрофію і відкладання жиру. Під її впливом замість ослаблення м'язової маси гени, навпаки, починають сприяти її розвитку. На тлі зміцнення і зростання м'язів оздоровлюються й інші процеси в організмі, зокрема, поліпшується чутливість до інсуліну і скорочується жирова маса.

Лікарі з'ясували, як яблука впливають на м'язи - фото 341094
Лікарі з'ясували, як яблука впливають на м'язи

"Урсолова кислота прискорює ріст м'язів до 15 відсотків, більш ніж наполовину зменшує жирові відкладення і знижує рівень цукру і холестерину в крові", – констатували автори роботи.

Читайте також: Ці бутерброди з'їдають за 1 хвилину: крутий рецепт

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
  • 12 липня, 17:21
  • 900
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:19
  • 255
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1609470
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа