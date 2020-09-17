Названа найкраща дієта для здоров'я серця

Середземноморська дієта Песко ідеально підходить для поліпшення здоров'я серцево-судинної системи: так вважають фахівці у галузі харчування.

В рамках цієї дієти, багатої на горіхи, цілісні злаки, оливкову олію першого віджиму, рибу і морепродукти також рекомендують і інтервальне голодування, підкреслили дослідники.

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Традиційна середземноморська дієта схвалена фахівцями різних країн. Ця середземноморська дієта складається з рослинної їжі (фрукти, овочі, бобові, цілозернові, насіння, горіхи і оливки), риби / морепродуктів, оливкової олії і помірної кількості молочних продуктів (йогурт і сир) і яєць.

Численні дослідження і рандомізовані клінічні випробування показали, що дієта пов'язана з нижчим ризиком серцевих захворювань, діабету, зниження когнітивних функцій, депресії і деяких видів раку. Водночас зростаючу популярність інтервального голодування у рамках цієї дієти вчені пояснюють високим ступенем його кастомізації.

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