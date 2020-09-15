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Коронавірус Карантин 1 вересня

Чи можна їсти сирі кабачки: показання і протипоказання

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Кабачковий салат - фото 1
Кабачковий салат / food.sm

Страви з кабачка різноманітні і дуже смачні, починаючи від всіма улюбленої ікри і закінчуючи оладками. А чи принесе користь сирий кабачок?

Користь сирого кабачка полягає ось в чому:

  • Велика кількість мінеральних компонентів: кальцій, залізо, фосфор, магній
  • Значний вміст мікроелементів, які потрібні в невеликих концентраціях: титан, літій, цинк, молібден
  • Велика кількість життєво важливих вітамінів: групи В, каротину або провітаміну А, С, РР
  • Зміст органічних кислот в невеликій кількості
  • Наявність целюлози, яка не перетравлюється, але важлива для шлунково-кишкового тракту
  • Присутність невеликої кількості простих вуглеводів
  • Відсутність жирів і, відповідно, холестерину

І ще: Ці продукти підсилюють вироблення організмом гормону молодості

Сирий кабачок: шкідливі властивості для організму

  • Людям, у яких є алергія на гарбузові, вживання як сирого, так і вареного овочу протипоказано
  • Можливі проблеми при виразці шлунка або 12-палої кишки, оскільки в складі міститься вітамін С
  • Небажано вводити в раціон цей продукт при хворобах нирок, оскільки він має сечогінний ефект. Але тут потрібна консультація медиків
  • Не слід вживати баштанну культуру на голодний шлунок, у кабачка виражений проносний ефект
  • Можлива несподівана реакція у вигляді здуття, метеоризму або проносу
  • Сирий кабачок шкідливий для дітей до 5 років. Він викликає збої в роботі шлунка, при цьому можлива печія, блювота, відрижка.
Користь кабачків - фото 425636
Користь кабачків

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Джерело: zira
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