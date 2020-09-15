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Чи можна їсти сирі кабачки: показання і протипоказання
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Страви з кабачка різноманітні і дуже смачні, починаючи від всіма улюбленої ікри і закінчуючи оладками. А чи принесе користь сирий кабачок?
Користь сирого кабачка полягає ось в чому:
- Велика кількість мінеральних компонентів: кальцій, залізо, фосфор, магній
- Значний вміст мікроелементів, які потрібні в невеликих концентраціях: титан, літій, цинк, молібден
- Велика кількість життєво важливих вітамінів: групи В, каротину або провітаміну А, С, РР
- Зміст органічних кислот в невеликій кількості
- Наявність целюлози, яка не перетравлюється, але важлива для шлунково-кишкового тракту
- Присутність невеликої кількості простих вуглеводів
- Відсутність жирів і, відповідно, холестерину
І ще: Ці продукти підсилюють вироблення організмом гормону молодості
Сирий кабачок: шкідливі властивості для організму
- Людям, у яких є алергія на гарбузові, вживання як сирого, так і вареного овочу протипоказано
- Можливі проблеми при виразці шлунка або 12-палої кишки, оскільки в складі міститься вітамін С
- Небажано вводити в раціон цей продукт при хворобах нирок, оскільки він має сечогінний ефект. Але тут потрібна консультація медиків
- Не слід вживати баштанну культуру на голодний шлунок, у кабачка виражений проносний ефект
- Можлива несподівана реакція у вигляді здуття, метеоризму або проносу
- Сирий кабачок шкідливий для дітей до 5 років. Він викликає збої в роботі шлунка, при цьому можлива печія, блювота, відрижка.
Користь кабачків
Це цікаво: 10 простих порад, які допомагають не переїдати
Джерело: zira
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