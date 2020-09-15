Чи можна їсти сирі кабачки: показання і протипоказання

Страви з кабачка різноманітні і дуже смачні, починаючи від всіма улюбленої ікри і закінчуючи оладками. А чи принесе користь сирий кабачок?

Користь сирого кабачка полягає ось в чому:

Велика кількість мінеральних компонентів: кальцій, залізо, фосфор, магній

Значний вміст мікроелементів, які потрібні в невеликих концентраціях: титан, літій, цинк, молібден

Велика кількість життєво важливих вітамінів: групи В, каротину або провітаміну А, С, РР

Зміст органічних кислот в невеликій кількості

Наявність целюлози, яка не перетравлюється, але важлива для шлунково-кишкового тракту

Присутність невеликої кількості простих вуглеводів

Відсутність жирів і, відповідно, холестерину

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Сирий кабачок: шкідливі властивості для організму

Людям, у яких є алергія на гарбузові, вживання як сирого, так і вареного овочу протипоказано

Можливі проблеми при виразці шлунка або 12-палої кишки, оскільки в складі міститься вітамін С

Небажано вводити в раціон цей продукт при хворобах нирок, оскільки він має сечогінний ефект. Але тут потрібна консультація медиків

Не слід вживати баштанну культуру на голодний шлунок, у кабачка виражений проносний ефект

Можлива несподівана реакція у вигляді здуття, метеоризму або проносу

Сирий кабачок шкідливий для дітей до 5 років. Він викликає збої в роботі шлунка, при цьому можлива печія, блювота, відрижка.

Користь кабачків

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