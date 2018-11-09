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Названа найбезпечніша країна для подорожей

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Ісландія - фото 1
Ісландія

Співробітники британської асоціації споживачів Which? склали рейтинг найбезпечніших країн для подорожей. Повний список опублікований на офіційному сайті Which?.

Фахівці проаналізували 20 найпопулярніших туристичних напрямків за чотирма критеріями: рівень злочинності, загроза здоров'ю, ймовірність теракту і стихійних лих. Найбезпечнішою країною за всіма параметрами стала Ісландія.

Це цікаво: Названо країну, яка до 2030 року стане найпривабливішою для туристів

За нею йдуть ОАЕ. Однак в цій країні ймовірність теракту виявилася вищою. На третьому місці – Сінгапур, далі Іспанія та Австралія.

Найнесприятливіші для туристичних поїздок місця – це Туреччина і Південна Африка. У цих країнах відзначається високий рівень злочинності, а також загроза зараження вірусами.

Фото Ісладнії, які надихнуть тебе на подорож:

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Джерело: which
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