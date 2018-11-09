Названа найбезпечніша країна для подорожей

Співробітники британської асоціації споживачів Which? склали рейтинг найбезпечніших країн для подорожей. Повний список опублікований на офіційному сайті Which?.

Фахівці проаналізували 20 найпопулярніших туристичних напрямків за чотирма критеріями: рівень злочинності, загроза здоров'ю, ймовірність теракту і стихійних лих. Найбезпечнішою країною за всіма параметрами стала Ісландія.

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За нею йдуть ОАЕ. Однак в цій країні ймовірність теракту виявилася вищою. На третьому місці – Сінгапур, далі Іспанія та Австралія.

Найнесприятливіші для туристичних поїздок місця – це Туреччина і Південна Африка. У цих країнах відзначається високий рівень злочинності, а також загроза зараження вірусами.

Фото Ісладнії, які надихнуть тебе на подорож:

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