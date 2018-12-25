Українці створили колекцію одягу в колаборації з NASA

Дизайнери надихалися відкриттями вчених і космонавтів.

Український бренд Syndicate представив колекцію, присвячену ювілею космічного агентства під загальною назвою Discovery.

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Колекція представлена на сайті бренду. NASA в цьому році виповнюється 60 років і в створенні своєї колекції бренд надихався "відкриттями вчених і астронавтів". У колекцію входять як футболки з шарфами, так і толстовки. І все це з символікою NASA.

Днями геофізичний зонд InSight зумів не лише висадитись на Марсі, а й розкрити сонячні панелі, щоб запустити всі необхідні системи на старті і почати дослідження. Про це розповіли вчені космічного агентства NASA, додавши перше селфі зонду.

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