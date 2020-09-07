Названа доза шоколаду, безпечна для фігури

Експерти змогли розрахувати безпечну дозу шоколаду. Фахівці запевняють, що зовсім виключати улюблені ласощі з раціону не варто.

Американські вчені прийшли до висновку про користь шоколаду для серцево-судинної системи. За словами фахівців, помірне вживання продукту (не більше одного разу на тиждень) знижує ризик ішемічної хвороби серця. До такого висновку дослідники з США прийшли після аналізу даних про стан здоров'я понад 300 тисяч добровольців.

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Виявилося, що шоколад позитивно впливає на організм: підвищується рівень "хорошого" холестерину, блокуються запальні процеси, поліпшується стан судин. Позитивні властивості шоколаду пояснюються вмістом в продукті таких корисних речовин, як катехин, проціанідин і епікатехин.

Фахівці рекомендують віддавати перевагу шоколаду з низьким вмістом цукру і з високим вмістом какао. Йдеться про гіркий (темний) шоколад. Також слід стежити за об'ємом споживаного продукту.

Користь шоколаду

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