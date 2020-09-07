Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Названа доза шоколаду, безпечна для фігури

  • 33
Шоколад - фото 1
Шоколад / brutor

Експерти змогли розрахувати безпечну дозу шоколаду. Фахівці запевняють, що зовсім виключати улюблені ласощі з раціону не варто.

Американські вчені прийшли до висновку про користь шоколаду для серцево-судинної системи. За словами фахівців, помірне вживання продукту (не більше одного разу на тиждень) знижує ризик ішемічної хвороби серця. До такого висновку дослідники з США прийшли після аналізу даних про стан здоров'я понад 300 тисяч добровольців.

І ще: Названо дуже простий спосіб позбутись зайвих кілограмів

Виявилося, що шоколад позитивно впливає на організм: підвищується рівень "хорошого" холестерину, блокуються запальні процеси, поліпшується стан судин. Позитивні властивості шоколаду пояснюються вмістом в продукті таких корисних речовин, як катехин, проціанідин і епікатехин.

Фахівці рекомендують віддавати перевагу шоколаду з низьким вмістом цукру і з високим вмістом какао. Йдеться про гіркий (темний) шоколад. Також слід стежити за об'ємом споживаного продукту.

Користь шоколаду - фото 424167
Користь шоколаду

Це цікаво: Популярну фітнес-вправу визнали занадто жорстокою для людства: рішення суду

Джерело: shokoladki
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1175
Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
  • 29 серпня, 14:44
  • 1494
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 5912
Загрузка...
Новини