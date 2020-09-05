На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярну фітнес-вправу визнали занадто жорстокою для людства: рішення суду
-
- 160
Бурпі – дуже популярна вправа серед людей, які займаються спортом, адже бурпі дозволяє спалити максимальну кількість калорій і одночасно збільшити витривалість.
Втім, суд з прав людини в Страсбурзі визнав бурпі занадто жорстокою для людини вправою і заборонив її. Тепер тренерам заборонено давати цю вправу на тренуваннях.
І ще: Всього 13 хвилин на день: як продовжити життя та покращити здоров'я
Бурпі налічує багато варіацій (класична зв'язка: стрибок, присідання і планка), але головна її перевага в тому, що вона задіює всі групи м'язів. Однак без серйозної підготовки її складно виконати багато разів поспіль.
З цим погодився і суд з прав людини в Страсбурзі, зазначивши, що такого ж результату, як від бурпі, можна досягти і іншими, менш виснажливими вправами. Суд визнав вправу грубим порушенням проти людини і заборонив тренерам давати цю вправу на тренуваннях.
Техніка виконання традиційного бурпі виглядає так: з положення стоячи присісти, потім поставити руки перед собою на підлогу, не відриваючи долонь відскочити ногами назад в положення планки, віджатися, повернути ноги до грудей і підстрибнути вгору, витягаючи руки вгору.
Це цікаво: Названо найпростіший спосіб продовжити тривалість життя
-
19:42Учені розповіли, чому чоловікам легше худнути
-
19:14В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря
-
18:45МастерШеф 10 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
18:14Мішель Обама розкрила секрет щасливого шлюбу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:00Гороскоп на 6 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Дієтологи розповіли, як схуднути за допомогою бананів
-
17:16Чоловік планував продати будинок, але знахідка на задньому подвір'ї змусила передумати
-
16:47Художниця виграла суд у порностудії: який стосунок мисткиня має до фільмів для дорослих
-
16:16Вийшов трейлер фільму про феміністку Глорію Стайнем
-
15:44Характеристики бюджетного OnePlus підтвердив авторитетний бенчмарк
-
15:16Популярну фітнес-вправу визнали занадто жорстокою для людства: рішення суду
-
14:47У мережі показали ідеальну вантажівку для серферів: її збирали 2000 годин
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:25День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
-
13:42Як зробити смачний яблучний сидр вдома: фотоінструкція
-
13:14Названі 20 найкращих смартфонів літа 2020
-
12:46Alina Pash могла стати учасницею групи KAZKA: інтерв'ю з Машею Єфросиніною
-
12:15Як перевірити якість меду: 5 простих способів
-
11:44Ця дівчина створює оригінальні сукні-трансформери
-
11:18Найдорожча монета у світі виставлена на торги
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
10:16Snoop Dogg після колаборації з Тіною Кароль запустив власний бренд джина
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
14:25День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні