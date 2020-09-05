Популярну фітнес-вправу визнали занадто жорстокою для людства: рішення суду

Бурпі – дуже популярна вправа серед людей, які займаються спортом, адже бурпі дозволяє спалити максимальну кількість калорій і одночасно збільшити витривалість.

Втім, суд з прав людини в Страсбурзі визнав бурпі занадто жорстокою для людини вправою і заборонив її. Тепер тренерам заборонено давати цю вправу на тренуваннях.

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Бурпі налічує багато варіацій (класична зв'язка: стрибок, присідання і планка), але головна її перевага в тому, що вона задіює всі групи м'язів. Однак без серйозної підготовки її складно виконати багато разів поспіль.

З цим погодився і суд з прав людини в Страсбурзі, зазначивши, що такого ж результату, як від бурпі, можна досягти і іншими, менш виснажливими вправами. Суд визнав вправу грубим порушенням проти людини і заборонив тренерам давати цю вправу на тренуваннях.

Техніка виконання традиційного бурпі виглядає так: з положення стоячи присісти, потім поставити руки перед собою на підлогу, не відриваючи долонь відскочити ногами назад в положення планки, віджатися, повернути ноги до грудей і підстрибнути вгору, витягаючи руки вгору.

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