Названа дата виходу потужної Sony PlayStation 5

Про швидкий вихід очікуваного ігрового пристрою Sony PlayStation 5 стало відомо від Хідекі Ясуда, аналітика японської компанії Ace Research Institute.

На магазинних полицях довгоочікувана консоль з'явиться в листопаді наступного року, а її вартість не перевищить $500. Спеціаліст склав прогноз числа продажів нового пристрою. До березня 2021 року можуть реалізувати близько 6 мільйонів PlayStation, через рік ця цифра зросте до 21 мільйонів.

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Новинку офіційно презентують в грудні в рамках заходу PlayStation Experience, продажу прогнозуються навесні або восени у 2020 році.

Виріб буде функціонувати на архітектурі Zen 2 і графічному процесорі Radeon Navi з підтримкою трасування променів. Передбачається, що платформа отримає доопрацьований SSD, це забезпечить збільшення швидкості завантаження ігор, включаючи підтримку 8К роздільної здатності.

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