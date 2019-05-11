Android 10 назавжди позбавлять корисної функції

Android 10 Q був у центрі уваги на минулій конференції Google I/O 2019. Пошуковий гігант поділився низкою корисних нововведень, які з'являться у новій прошивці вже в цьому році. Але була і одна ложка дьогтю, про яку Google не згадала, але тихо "вирізала" з бета-версії прошивки.

Android Beam, що з'явився у 2011 році на Android 4.0, – спосіб передачі фотографій, відео, контактів і інших файлів за допомогою NFC, коли достатньо лише прикласти смартфони один до одного. Цей спосіб був дуже зручний, через те, що перенесення файлів відбувався в рази швидше, ніж по Bluetooth. У поточній бета-версії Android Q ця функція більше не зустрічається.

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Android Beam Google – простий спосіб передачі файлів

Більш того, альтернативи Android Beam Google розробники не запропонували. Тому для бездротової передачі файлів користувачам доведеться використовувати окремі додатки, на зразок Google Files, Google Photos і Google Drive, а також додатки сторонніх розробників. На жаль, кращої альтернативи AirDrop від Apple, на Android поки не придумали.

Однак є надія, що Google запропонує заміну Android Beam з релізом Android 10 Q, але це залишається лише на рівні чуток.

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