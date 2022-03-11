Назвала її Веронікою: дівчина з обстріляного пологового у Маріуполі народила дитину

У ці темні часи важливо знаходити трохи часу для справді хороших новин. Наприклад, дівчина, котра з обстріляного пологового у Маріуполі, народила дівчинку. Малечу вона вже назвала Веронікою.

Про це розповіла тітка породіллі Тетяна, котра зараз мешкає за кордоном, Суспільному. Зокрема, вона розповіла, як зараз почувається новоспечена матуся.

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Дівчинку назвали Веронікою – переможною

Маріанна, чиї фотографії уже облетіли весь світ, була у пологовому будинку, який на днях обстріляли окупанти. Породілля була на 9 місяці вагітності, тож мала б уже на днях народити. І це сталося.

10 березня на світ з'явилася дівчинка вагою 3 200. Її новоспечена матуся назвала Веронікою.

Тітка Маріанни розповіла, що пологи були заплановані на 9 березня. Її шпиталізували раніше, адже внаслідок обстрілів ані швидкою, ані автомобілем породіллю не могли б довезти до лікарні. Але пізніше тітка дізналася, що окупанти розбомбили пологовий і дитячу лікарню. Саме там і перебувала під наглядом лікарів її племінниця.

Ви можете уявити мій стан. Серце розривалося. Думала, Маріанна померла. А через годину бачу, що її фото виклали у соцмережі, – додала вона.

Тітка Маріанни додала, що зв'язалася з її чоловіком. Він сказав, що 10 березня, о 12:00 вона народила дівчинку.

Зазначимо, що наразі на Маріанну, яка є моделлю, всіляко нападають в інстаграмі. Під її фотографіями з'являються коментарі, в яких ідеться про те, що вона буцімто приїхала позніматися на фоні розбомбленої лікарні. Мовляв, робота у неї така – позувати. Ми це навіть коментувати не будемо, адже з тими зазомбованими розмова коротка.

Можемо сказати лише одне: дуже раді, що з Маріанною та Веронікою все гаразд. Маємо надію, що вони будуть у безпеці та зможуть вибратися з Маріуполя, який все ще перебуває під облогою окупантів.

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