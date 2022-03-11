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війна

Музика не може бути поза політикою: Макс Барських заборонив свої пісні в РФ

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Макс Барських - фото 1
Макс Барських / instagram

Співак Макс Барських заявив, що забороняє використовувати будь-яку його музику на майданчиках РФ. Також він зазначав, що ніколи більше не виступатиме для російської аудиторії.

Так, співак Макс Барських у своєму інстаграмі щодня розповідає правду про те, що відбувається в Україні, сподіваючись, що у його російської аудиторії нарешті розплющаться очі і вони повстануть проти диктаторського режиму Путіна.

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А у четвер, 10 березня, артист заявив, що накладає на РФ "творчі санкції".

"Я офіційно забороняю використовувати мою музику на території РФ у будь-якому вигляді, всім радіостанціям, телеканалам, фільмам та серіалам де вона звучить як саундтреки! Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, що розв'язала війну в Україні!", – сказав він.

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