Навіть один долар: як підняття зарплати впливає на стан працівників

Американські дослідники вирішили визначити, як мінімальний рівень зарплати впливає на бажання вкоротити собі віку. Результати справді дивують.

Американські учені дослідили дані статистики по США щодо зарплатні та випадків самогубства, і були вражені. Відзначимо, що вік людей становив від 18 до 64 років.

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Зважаючи на різні економічні показники у кожному штаті, серед осіб з середньою та неповною освітою було виявлено істотний зв'язок з рівнем зарплати та самогубствами. А от у молодих випускників університетів такого не простежувалось.

Як зарплата впливає на рівень самогубств

Дослідники вважають, що підняття мінімального розміру оплати праці на кожен долар знижували ризики суїциду у людей без вищої освіти на цілих 6%. Тому роботодавця варто частіше переглядати розмір зарплати, щоб позбутись цієї моторошної статистики. Варто наголосити, що, за інформацією ВООЗ, в сучасному суспільстві самогубства опинились серед найбільш помітних причин смерті.

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