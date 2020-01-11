На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Два фінансові правила, які має знати кожен
-
- 37
Доросле життя вимагає дорослого ставлення до грошей, але часто трапляється так, що їх бракує. Тому на допомогу приходять два доволі легкі фінансові правила, про які варто пам'ятати завжди.
Спершу заплатіть собі
Коли ви отримуєте зарплату, то, перш за все, потрібно задовольнити основні потреби. А решту суми або витратити на досягнення певних фінансових цілей, або ж відкласти. Тому не залишиться що витрачати на непотріб та дурниці.
І ще: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради
Навіть невелика сума з кожної заробітної плати не вдарятиме по кишені, але вже допоможе отримати нормальні гроші за рік.
Резервний фонд
У житті часто виникають непередбачувані події, які вдаряють по гаманцю. У такі моменти люди піддаються емоціям та можуть йти на невиправдані витрати. Стрес впливає на можливість тверезо мислити, і люди починають брати кредити.
Саме для таких ситуацій і існує резервний фонд. Це може здаватись дуже складним завданням, якщо ваша зарплата не така висока, але це необхідність.
Читайте також: Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
-
21:0012 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Не такі ідеальні форми: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі
-
20:20Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото
-
19:54Які знаки Зодіаку розбагатіють у 2020 році
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:21Українець на висоті 6377 метрів встановив незвичайний світовий рекорд
-
18:50Два фінансові правила, які має знати кожен
-
18:26Сергій Притула показав зворушливе відео з дочкою, яке стало хітом мережі
-
18:00Гороскоп на 12 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Модель Келлі Гейл розбурхала мережі пікантними фото
-
17:19Хакери отримають чималу суму за злом Tesla Model 3
-
17:04Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу
-
16:52Що таке гетсбінг і чому він такий популярний в мережі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:22Альтернатива голосовим помічникам: представлений гаджет для "спілкування" з картоплею
-
15:50В українських школах з'являться кар'єрні радники
-
15:25Водоспад навпаки: мережу здивувала вода, яка тече вгору по скелі (відео)
-
15:01Дякую чи спасибі: звідки в українській мові взялись слова вдячності
-
14:52Нечесна гра: Джастін Бібер звернувся до фанатів з дивним проханням
-
14:24Зірку Гаррі Поттера Деніела Редкліффа прийняли за безхатька: зізнання актора
-
14:06Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії
-
13:51В Іспанії здають в оренду казковий замок: фото
-
13:23Мережу розвеселив велелюбний пес, який захотів уваги від господині: курйозне відео
-
13:01Ломаченко виправдався за скандальне відео не менш скандальним віршем
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
-
19:21Українець на висоті 6377 метрів встановив незвичайний світовий рекорд
-
17:04Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу
-
14:06Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії
-
12:05Знахідка для водіїв! Чому в салоні автівки слід зберігати котячий наповнювач
-
10:44Перше місячне затемнення 2020: з'явились дивовижні фото Вовчого місяця
-
08:18Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах
- 10 січня
-
21:2111 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як після свят відновити режим сну: прості поради
-
17:49Як не буксувати на снігу: експерти розкрили секрети водіння в екстремальних умовах
-
15:00ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій
-
12:20Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
10:15Вже не 36,6: учені визначили нову нормальну температуру тіла
-
08:19Погода в Україні 10 січня: прогноз на п'ятницю
- 09 січня
-
20:50Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу нового десятиліття
-
18:17Супергеройське кіно: нові фільми від Marvel, які вийдуть у 2020 році
-
16:16Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні
-
14:15Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото
-
12:00ТЕСТ: Що із цього винайшли українці?
-
08:21Погода в Україні 9 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 08 січня
-
19:45Найбезпечніші місця в літаку: корисна інфографіка
-
17:51Найдорожчі авто, які були продані у 2019 році
-
15:19Время и Стекло, Потап і Michelle Andrade випустили святкову пісню українською (кліп)
-
13:18Три важливі правила, які допоможуть вижити при авіакатастрофі
-
11:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х