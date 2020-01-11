Два фінансові правила, які має знати кожен

Доросле життя вимагає дорослого ставлення до грошей, але часто трапляється так, що їх бракує. Тому на допомогу приходять два доволі легкі фінансові правила, про які варто пам'ятати завжди.

Спершу заплатіть собі

Коли ви отримуєте зарплату, то, перш за все, потрібно задовольнити основні потреби. А решту суми або витратити на досягнення певних фінансових цілей, або ж відкласти. Тому не залишиться що витрачати на непотріб та дурниці.

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Навіть невелика сума з кожної заробітної плати не вдарятиме по кишені, але вже допоможе отримати нормальні гроші за рік.

Резервний фонд

У житті часто виникають непередбачувані події, які вдаряють по гаманцю. У такі моменти люди піддаються емоціям та можуть йти на невиправдані витрати. Стрес впливає на можливість тверезо мислити, і люди починають брати кредити.

Саме для таких ситуацій і існує резервний фонд. Це може здаватись дуже складним завданням, якщо ваша зарплата не така висока, але це необхідність.

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