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Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Фінансовий гороскоп на цей тиждень має сприятливі та несприятливі дні для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 13 – 19 січня 2020!

Третій тиждень січня буде доволі позитивним у грошовому плані, адже представникам багатьох знаків Зодіаку випаде можливість зміцнити свій фінансовий стан. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Фінансовий гороскоп на тиждень 13 – 19 січня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 13, 17
  • Несприятливі дні: 14, 15
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370882
Гороскоп для Овна

В Овнів цього тижня доволі високі шанси поповнити свою скарбничку. Однак це не означає, що можна дозволити собі непередбачувані покупки. Бережіть холодний розум та не витрачайтесь там, де не треба.

Телець

  • Сприятливі дні: 15, 17
  • Несприятливі дні: 18, 19
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370888
Гороскоп для Тельця

У Тельців тиждень буде доволі насиченим на справи, які допоможуть покращити фінансовий стан. Тому не відволікайтесь на дрібниці та зосереджуйте увагу на тих завданнях, які справді варто зробити. Звісно ж, це не означає, що не можна розслаблятись. Хороший відпочинок допомагає продукувати вдалі ідеї.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 13, 18
  • Несприятливі дні: 16, 17
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370880
Прогноз для Близнят

Близнюки зараз в ударі і готові сипати грішми на всі боки, але така стратегія точно не принесе вам прибуток. Тому приведіть до ладу свій емоційний стан та добре розставте пріоритети. Попереду чимало можливостей заробити.

Рак

  • Сприятливі дні: 13, 17
  • Несприятливі дні: 14, 15
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370890
Гороскоп для Рака

Раки, від долі не втечеш, тому, якщо ви замислили щось придбати, навряд чи вас хтось зможе відмовити. Але це не означає, що всі раптові примхи варто втілювати в житті. Можливо, у вас є перспективні ідеї, у які краще вкласти кошти.

Лев

  • Сприятливі дні: 13, 15
  • Несприятливі дні: 16, 19
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370892
Гороскоп для Лева

Леви цього тижня не відчують значних змін у своєму фінансовому стані, окрім приходу зарплати. Постарайтесь менше піддаватись впливу трендів та не обдумувати покупку нової техніки чи ще коробки з книжками.

Діва

  • Сприятливі дні: 16, 18
  • Несприятливі дні: 13, 19
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370889
Гороскоп для Діви

Дівам краще вкласти гроші у своє здоров'я, а потім думати, чи допомагати комусь з оточення фінансами, чи ні. Вашою добротою можуть скористатись чужі люди, а це точно вдарить по кишені. Тому не піддавайтесь на маніпуляції.

Терези

  • Сприятливі дні: 14, 18
  • Несприятливі дні: 16, 17
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370886
Гороскоп для Терезів

Терези нарешті мають повернутись до робочого режиму та всіх справ, які відкладали. Тому відганяйте лінь, якщо хочете справді змінити свій фінансовий стан найближчим часом. Лише ваше небажання чимось займатись - найбільша перепона до нових звершень, які позитивно вплинуть на стан банківської картки.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 18, 19
  • Несприятливі дні: 13, 16
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370887
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони, ви надто високої про себе думки! Такий нездоровий егоїзм може добряче вдарити по вашій фінансовій стабільності. Чим більше ви захоплюєтесь ідеями маніпуляції, тим менше часу залишається на продуктивність. Тому зберіться з силами та приділіть увагу роботі.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 17, 18
  • Несприятливі дні: 14, 16
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370891
Гороскоп для Стрільця

У Стрільців тиждень відзначиться поповненням фінансів. Завдяки вашому умінню правильно розподіляти ресурси (звісно ж, не завжди), вдасться навіть відкласти кошти на власні ідеї. Можете з упевненістю витрачати гроші на близьких, адже незабаром ваш фінансовий стан покращиться.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 16, 18
  • Несприятливі дні: 13, 14
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370881
Гороскоп для Козерога

Козероги надто меланхолійно зараз почуваються, що впливає на їхню працездатність. Не важко здогадатись, що пора нарешті активізуватись та почати братись за всі справи, які ви відклали. Можливо, випаде нагода познайомитись з людьми, які в майбутньому допоможуть з кар'єрним ростом.

Водолій

  • Сприятливі дні: 18, 19
  • Несприятливі дні: 13, 17
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370885
Гороскоп для Водолія

У Водоліїв дуже комфортний час у житті, коли все складається якнайкраще. І фінансовий стан також не відчуває ударів долі, тому хороший період, щоб замислитись над саморозвитком чи самореалізацією.

Риби

  • Сприятливі дні: 17, 18
  • Несприятливі дні: 14, 16
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370883
Гороскоп для Риб

Рибами зорі пророкують вдалий тиждень з поповненням гаманця. Будьте добрішими та менш критичними і до інших, і до себе. Це відкриє чимало дверей перед вами. Більше можливостей - більше прибутків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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