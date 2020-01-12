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Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має сприятливі та несприятливі дні для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 13 – 19 січня 2020!
Третій тиждень січня буде доволі позитивним у грошовому плані, адже представникам багатьох знаків Зодіаку випаде можливість зміцнити свій фінансовий стан. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Фінансовий гороскоп на тиждень 13 – 19 січня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 13, 17
- Несприятливі дні: 14, 15
В Овнів цього тижня доволі високі шанси поповнити свою скарбничку. Однак це не означає, що можна дозволити собі непередбачувані покупки. Бережіть холодний розум та не витрачайтесь там, де не треба.
Телець
- Сприятливі дні: 15, 17
- Несприятливі дні: 18, 19
У Тельців тиждень буде доволі насиченим на справи, які допоможуть покращити фінансовий стан. Тому не відволікайтесь на дрібниці та зосереджуйте увагу на тих завданнях, які справді варто зробити. Звісно ж, це не означає, що не можна розслаблятись. Хороший відпочинок допомагає продукувати вдалі ідеї.
Близнюки
- Сприятливі дні: 13, 18
- Несприятливі дні: 16, 17
Близнюки зараз в ударі і готові сипати грішми на всі боки, але така стратегія точно не принесе вам прибуток. Тому приведіть до ладу свій емоційний стан та добре розставте пріоритети. Попереду чимало можливостей заробити.
Рак
- Сприятливі дні: 13, 17
- Несприятливі дні: 14, 15
Раки, від долі не втечеш, тому, якщо ви замислили щось придбати, навряд чи вас хтось зможе відмовити. Але це не означає, що всі раптові примхи варто втілювати в житті. Можливо, у вас є перспективні ідеї, у які краще вкласти кошти.
Лев
- Сприятливі дні: 13, 15
- Несприятливі дні: 16, 19
Леви цього тижня не відчують значних змін у своєму фінансовому стані, окрім приходу зарплати. Постарайтесь менше піддаватись впливу трендів та не обдумувати покупку нової техніки чи ще коробки з книжками.
Діва
- Сприятливі дні: 16, 18
- Несприятливі дні: 13, 19
Дівам краще вкласти гроші у своє здоров'я, а потім думати, чи допомагати комусь з оточення фінансами, чи ні. Вашою добротою можуть скористатись чужі люди, а це точно вдарить по кишені. Тому не піддавайтесь на маніпуляції.
Терези
- Сприятливі дні: 14, 18
- Несприятливі дні: 16, 17
Терези нарешті мають повернутись до робочого режиму та всіх справ, які відкладали. Тому відганяйте лінь, якщо хочете справді змінити свій фінансовий стан найближчим часом. Лише ваше небажання чимось займатись - найбільша перепона до нових звершень, які позитивно вплинуть на стан банківської картки.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 18, 19
- Несприятливі дні: 13, 16
Скорпіони, ви надто високої про себе думки! Такий нездоровий егоїзм може добряче вдарити по вашій фінансовій стабільності. Чим більше ви захоплюєтесь ідеями маніпуляції, тим менше часу залишається на продуктивність. Тому зберіться з силами та приділіть увагу роботі.
Стрілець
- Сприятливі дні: 17, 18
- Несприятливі дні: 14, 16
У Стрільців тиждень відзначиться поповненням фінансів. Завдяки вашому умінню правильно розподіляти ресурси (звісно ж, не завжди), вдасться навіть відкласти кошти на власні ідеї. Можете з упевненістю витрачати гроші на близьких, адже незабаром ваш фінансовий стан покращиться.
Козеріг
- Сприятливі дні: 16, 18
- Несприятливі дні: 13, 14
Козероги надто меланхолійно зараз почуваються, що впливає на їхню працездатність. Не важко здогадатись, що пора нарешті активізуватись та почати братись за всі справи, які ви відклали. Можливо, випаде нагода познайомитись з людьми, які в майбутньому допоможуть з кар'єрним ростом.
Водолій
- Сприятливі дні: 18, 19
- Несприятливі дні: 13, 17
У Водоліїв дуже комфортний час у житті, коли все складається якнайкраще. І фінансовий стан також не відчуває ударів долі, тому хороший період, щоб замислитись над саморозвитком чи самореалізацією.
Риби
- Сприятливі дні: 17, 18
- Несприятливі дні: 14, 16
Рибами зорі пророкують вдалий тиждень з поповненням гаманця. Будьте добрішими та менш критичними і до інших, і до себе. Це відкриє чимало дверей перед вами. Більше можливостей - більше прибутків.
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