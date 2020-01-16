Навіть 1 ніч: названий ще один наслідок недосипання

Фахівці виявили, що безсонні ночі істотно підвищують рівень тау-білка – біомаркери хвороби Альцгеймера.

Тау-білок утворює нейрофібрилярні клубки, які накопичуються в мозку людей з хворобою Альцгеймера.

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Згідно з однією з основних гіпотез, саме цей процес лежить в основі розвитку хвороби Альцгеймера. Попередні дослідження за участю літніх людей показали, що позбавлення сну може підвищити рівень тау-білка в спинномозковій рідині.

Травма голови також може збільшити концентрацію тау-білка в крові. У новому дослідженні вчені перевірили, чи може одноразова втрата нічного сну відбитися на рівні тау-білка. У дослідженні взяли участь 15 здорових молодих людей (середній вік 22 роки). Всі вони регулярно спали вночі 7-9 годин. В ході дослідження їм запропонували провести одну ніч без сну: добровольці могли дивитися фільми, грати у відеоігри або спілкуватися. Дослідження показало, що навіть одна безсонна ніч призводить до сплеску тау-білка, його рівень в крові збільшувався на 17%.

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