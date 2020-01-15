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Названі невідомі раніше цілющі властивості часнику

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Часник - фото 1
Часник / newsone

Всі ми чули про неповторну користь часнику, при цьому мало хто вживає його щодня. Всьому виною його гострий смак і специфічний аромат.

Взимку часник повноцінно замінює противірусні препарати і полівітамінні комплекси, зміцнюючи імунітет і допомагаючи організму боротися з атакуючими його джерелами різних інфекцій.

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Нормалізує тиск

Також корисним буде часник тим, хто страждає від гіпертонії. Завдяки своєму складу часник сприяє розширенню судин і нормалізує густоту крові, завдяки чому тиск приходить в норму.

Очищає судини

Часник принесе користь і людям, які мають схильність до патологій кровоносної системи. Так, він зміцнює стінки судин, нормалізує кровообіг і допомагає позбутися поганого холестерину. Тому регулярне вживання часнику знижує ризик інсультів, тромбозу та інших небезпечних станів.

На допомогу діабетикам

Не варто ігнорувати вживання часнику пацієнтам з цукровим діабетом. Цей продукт сприяє зниженню рівня цукру в крові і сповільнює процес розщеплення інсуліну в печінці.

Користь часнику - фото 379813
Користь часнику

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Джерело: newsone
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