NAVI – Mineski: дивіться онлайн гру плей-офф The International 2019

У Шанхаї стартує гра Natus Vincere проти Mineski, у якій команди визначать, хто ж залишиться на The International 2019, а хто – покине турнір по Dota 2. Дивіться вирішальний матч та вболівайте за українських кіберспортсменів NAVI!

За підсумками групового етапу The International 2019 наші Natus Vincere потрапили в нижню сітку турніру, призовий фонд якого становить понад 33 мільйони доларів. Тим не менше, вони залишились у лавах 16 команд, які продовжують боротьбу за Aegis.

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Щоб пройти далі – NAVI повинні перемогти Mineski. Гра пройде у форматі Best Of 1, тож "жовто-чорні" не мають права на помилку. Бажаємо успіху SoNNeikO, Zayac, Crystallize, Blizzy та MagicaL!

Дивитись онлайн гру NAVI – Mineski з Dota 2 українською:

Трансляція гри Natus Vincere – Mineski з Dota 2 російською:

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