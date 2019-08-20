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NAVI – Mineski: дивіться онлайн гру плей-офф The International 2019

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Команда Natus Vincere - фото 1
Команда Natus Vincere

У Шанхаї стартує гра Natus Vincere проти Mineski, у якій команди визначать, хто ж залишиться на The International 2019, а хто – покине турнір по Dota 2. Дивіться вирішальний матч та вболівайте за українських кіберспортсменів NAVI!

За підсумками групового етапу The International 2019 наші Natus Vincere потрапили в нижню сітку турніру, призовий фонд якого становить понад 33 мільйони доларів. Тим не менше, вони залишились у лавах 16 команд, які продовжують боротьбу за Aegis.

Це цікаво: Які команди пройшли у плей-офф The International 2019

Щоб пройти далі – NAVI повинні перемогти Mineski. Гра пройде у форматі Best Of 1, тож "жовто-чорні" не мають права на помилку. Бажаємо успіху SoNNeikO, Zayac, Crystallize, Blizzy та MagicaL!

Дивитись онлайн гру NAVI – Mineski з Dota 2 українською:

Смотрите прямую трансляцию dota2lanettv на www.twitch.tv

Трансляція гри Natus Vincere – Mineski з Dota 2 російською:

Смотрите прямую трансляцию dota2ti_ru на www.twitch.tv

Читайте також: Найвідоміший український кіберспортсмен Dendi покинув NAVI

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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