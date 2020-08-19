Науковцям вдалося створити смачний і водночас корисний шоколад: секрет формули

Дослідники з США придумали смачний і одночасно корисний з наукової точки зору шоколад. В особливу формулу створення ласощі вони додали харчові відходи з антиоксидантними властивостями. Знахідка належить фахівцям з Американського хімічного товариства.

Учені відзначили, що молочний шоколад – найпопулярніший у всьому світі через солодкий смак та кремову текстуру, проте це нездорова їжа. Своєю чергою, чорний шоколад має вищий рівень фенольних сполук, які дають антиоксидантні властивості, при цьому багато хто не любить його через гіркоту.

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Тому дослідники вирішили створити одночасно і корисний, і приємний на смак продукт. Під час експерименту вони з'ясували, що для додання молочному шоколаду антиоксидантних властивостей можна додавати в нього шкірку арахісу.

Експерти пояснюють, що така ідея виникла після тестування на біологічну активність різних видів сільськогосподарських відходів. Вчені витягли феноли зі шкірки, подрібнивши її в порошок, а після цього змішали його з шоколадом. Перевірити продукт на смак довірили добровольцям: ніхто з них не вгадав, де звичайний молочний шоколад, а де – з додаванням корисних речовин зі шкірки арахісу.

Відзначається, що спосіб добувати шкірку арахісу дуже дешевий. Зокрема, коли виробники смажать і переробляють арахіс, щоб зробити арахісове масло, цукерки і т. д., вони часто не використовують червону шкірку. Так тисячі тонн шкірки арахісу щорічно викидають попри те, що це відмінне джерело антиоксидантів.

Примітно, що крім арахісової шкірки, вчені також розглядають можливість використання для виготовлення шоколаду кавову гущу, чайного листя та інших харчових відходів з фенольними сполуками.

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