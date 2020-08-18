Від цих продуктів краще відмовитися у спеку

Експерти розповіли, від яких продуктів краще відмовитися влітку, а на які звернути більше уваги.

Найнебезпечнішими в спеку стають риба, особливо копчена і в'ялена, морепродукти і м'ясо. Якщо ви не впевнені в свіжості цих продуктів, то не варто їх купувати. Це найнебезпечніша категорія товарів, тому при найменших підозрах – не вживайте їх в їжу.

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До того ж не завжди якісне виявляється дорогим. Часто буває, що дорогі продукти насправді виявляються неїстівними. І навпаки, продукти економкласу відповідають усім вимогам якості.

"Такі історії у нас були зі шпротами, з кетчупами, і з мідіями. Дорогущі тихоокеанські мідії в вакуумі – красиві, великі – виявилися гіршими, ніж українські, які в три рази дешевше. Розкривши пакет, виявилося, що з одного кілограма чилійських мідій потрібно викинути 700 грамів, тому що вони побиті і розкриті, і вживати їх вже не можна. Звичайно, краще взяти українські. По-перше, вони смачніші. А по-друге, ви ними не отруїтися", – кажуть фахівці.

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